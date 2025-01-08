«Бостон» обыграл «Денвер», Порзингис оформил дабл-дабл

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«Бостон» победил «Денвер» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 118:106.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, набравший 29 очков. Его одноклубник Кристапс Порзингис оформил дабл-дабл — 25 очков и 11 подборов.

«Бостон» с результатом 27-10 занимает 2-е место в Восточной конференции. «Денвер» идет четвертым в Западной конференции — 20-15.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Бостон» — 106:118 (25:37, 32:20, 26:31, 23:30)

Д: Уэстбрук (26), Дж. Мюррэй (19), Стротер (19), Портер (15 + 10 подборов),.

Б: Тейтум (29), Порзингис (25 + 11 подборов), Холидэй (19).

8 января. Денвер. Ball Arena.