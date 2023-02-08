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Сегодня, 07:23

«Денвер» разгромил «Миннесоту». Йокич оформил трипл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Денвер» обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НБА — 146:112.

Центровой Никола Йокич оформил трипл-дабл в составе победителей — 20 очков, 12 подборов и 16 передач.

«Наггетс» с результатом 38-17 идут первыми в Западной конференции. «Тимбервулвз» располагаются на 9-й строчке — 29-28.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Миннесота» — 146:112 (49:19, 30:29, 31:27, 36:37)

Д: Портер (30), Гордон (24), Йокич (20 + 12 подборов + 16 передач), Чанчар (12).

М: Эдвардс (19), Гарза (19), Рид (11), Майнотт (11), Райан (11).

БК Денвер Наггетс
БК Миннесота Тимбервулвз
Никола Йокич
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