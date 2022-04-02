Дабл-дабл Йокича не спас «Денвер» от поражения от «Миннесоты»
«Денвер» на своем паркете проиграл «Миннесоте» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:136. «Тимбервулвз» прервали трехматчевую победную серию «Наггетс».
Самым результативным игроком встречи стал центровой «Денвера» Никола Йокич, оформивший дабл-дабл.
НБА
Регулярный чемпионат
«Денвер» — «Миннесота» — 130:136 (35:40, 30:30, 29:28, 36:38)
Д: Йокич (38 + 19 подборов), Гордон (24), Моррис (23).
М: Таунс (32), Расселл (24), Эдвардс (18).
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