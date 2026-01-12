Баскетбол
12 января, 06:39

«Милуоки» в гостях уступил «Денверу», Адетокунбо оформил дабл-дабл

Сергей Ярошенко

«Денвер» дома обыграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 108:104.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл, — 31 очко, 8 подборов и 11 передач. У хоязев лучшую результативность показал форвард Тим Хардуэй — 25 очков, 2 подбора. Также дабл-дабл Зеке Ннаджи — 14 очков, 10 подборов, 3 передачи.

«Наггетс» с 26 победами в 39 матчах занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции, «Бакс» с 17 победами в 39 матчах — на 11-й строчке «Востока».

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Милуоки» — 108:104 (27:23, 35:29, 23:22, 23:30)

Д: Хардуэй (25), Гордон (23), Уотсон (19), Ннаджи (14 + 10 подборов), Пикетт (13)

М: Адетокунбо (31 + 11 передач), Тернер (16), Грин (14), Портис (14), Портер-младший (10)

12 января. Денвер. «Ball Arena».

