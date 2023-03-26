«Денвер» обыграл «Милуоки» — у Йокича и Адетокунбо по 31 очку
«Денвер» дома обыграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 129:106.
Лидеры команда Никола Йокич («Наггетс») и Яннис Адетокунбо («Бакс») набрали по 31 очку.
«Денвер» с 50 победами в 74 матчах лидирует в турнирной таблице «Запада». «Милуоки» с 53 победами в 74 матчах — лидер «Востока».
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«Денвер» — «Милуоки» — 129:106 (37:38, 26:28, 34:19, 32:21)
Д: Йокич — 31+6+11, Мюррэй — 26+6+9, Портер — 19 очков.
М: Адетокунбо — 31+9 подборов, Аллен — 13 очков
26 марта. Денвер. «Ball Arena».
«Майами» — «Бруклин» — 100:129 (36:28, 33:37, 18:39, 13:25)
М: Струс — 23+5 подборов, Батлер — 18+5 передач.
Б: Бриджес — 27+7 передач, Джонсон — 23 очка, Динвидди — 15+9 передач.
26 марта. Майами. «FTX Arena».
«Атланта» — «Индиана» — 143:130 (39:35, 33:39, 33:24, 38:32)
А: Коллинз — 21 очко, Маррей — 20+12 передач.
И: Нвора — 33+6 подборов, Халибертон — 19+13 передач.
26 марта. Атланта. «Стейт Фарм Арена».