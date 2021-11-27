Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Денвер», «Юта» проиграла «Нью-Орлеану»
«Денвер» проиграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:120. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Бакс» Яннис Адетокунбо, набравший 24 очка и 13 подборов.
В других встречах «Сан-Антонио» переиграл «Бостон» (96:88), «Юта» на своем паркете потерпела поражение от «Нью-Орлеана» (97:98).
НБА
Регулярный чемпионат
«Сан-Антонио» — «Бостон» — 96:88 (30:14, 22:23, 18:26, 26:25)
С: Мюррэй (29 + 11 подборов), Уайт (17), Джонсон (17 + 14 подборов).
Б: Тейтум (24 + 12 подборов), Браун (16), Смарт (13).
«Денвер» — «Милуоки» — 109:120 (16:27, 31:31, 26:32, 36:30)
Д: Гордон (18), Бартон (17), Кампаццо (16), Моррис (15), Грин (15).
М: Я. Адетокунбо (24 + 13 подборов), Коннотон (20), Миддлтон (17).
«Юта» — «Нью-Орлеан» — 97:98 (28:23, 17:23, 30:26, 22:26)
Ю: Богданович (23), Митчелл (16), Конли (12), Инглс (12).
Н: Ингрэм (21), Александер-Уокер (15), Валанчюнас (11 + 10 подборов).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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