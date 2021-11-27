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Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Денвер», «Юта» проиграла «Нью-Орлеану»

07:40
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«Денвер» проиграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:120. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Бакс» Яннис Адетокунбо, набравший 24 очка и 13 подборов.

В других встречах «Сан-Антонио» переиграл «Бостон» (96:88), «Юта» на своем паркете потерпела поражение от «Нью-Орлеана» (97:98).

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Бостон» — 96:88 (30:14, 22:23, 18:26, 26:25)

С: Мюррэй (29 + 11 подборов), Уайт (17), Джонсон (17 + 14 подборов).

Б: Тейтум (24 + 12 подборов), Браун (16), Смарт (13).

«Денвер» — «Милуоки» — 109:120 (16:27, 31:31, 26:32, 36:30)

Д: Гордон (18), Бартон (17), Кампаццо (16), Моррис (15), Грин (15).

М: Я. Адетокунбо (24 + 13 подборов), Коннотон (20), Миддлтон (17).

«Юта» — «Нью-Орлеан» — 97:98 (28:23, 17:23, 30:26, 22:26)

Ю: Богданович (23), Митчелл (16), Конли (12), Инглс (12).

Н: Ингрэм (21), Александер-Уокер (15), Валанчюнас (11 + 10 подборов).

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Евгений Козинов все материалы автора
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