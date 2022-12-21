«Денвер» победил «Мемфис» благодаря трипл-даблу Йокича

«Денвер» дома обыграл «Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА — 105:91.

В составе «Наггетс» самым результативным игроком стал форвард Аарон Гордон — 24 очка. Центровой Никола Йокич оформил 82-й трипл-дабл в карьере — 13 очков, 13 подборов и 13 передач.

У «Мемфиса» больше всех набрал Джа Морэнт — 35 очков и 10 передач.

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«Денвер» — «Мемфис» — 105:91 (35:14, 20:26, 29:31, 21:20)

21 декабря. Денвер. Ball Arena.