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39 очков Леонарда помогли «Клипперс» обыграть «Денвер» и сравнять счет в серии, Йокич оформил трипл-дабл

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Лос-Анджелес Клипперс» на выезде переиграли «Денвер» во втором матче серии 1/8 финала плей-офф НБА — 105:102.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Кавай Леонард, набравший 39 очков. Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл — 26 очков, 12 подборов и 10 передач.

«Клипперс» сравняли счет в серии — 1-1. Следующая игра пройдет в Лос-Анджелесе 25 апреля.

НБА. Плей-офф

1/8 финала

«Денвер» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 102:105 (31:25, 21:30, 24:23, 26:27)

Д: Йокич (26 очков+12 подборов+10 передач), Мюррэй (23), Портер (15+15 подборов)

ЛАК: Леонард (39), Харден (18), Зубац (16+12 подборов)

22 апреля. Денвер. Ball Arena.

Баскетбол
НБА
БК Денвер Наггетс
БК Лос-Анджелес Клипперс
Кавай Леонард
Никола Йокич
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