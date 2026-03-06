«Денвер» на своем паркете обыграл «Лейкерс», у Йокича трипл-дабл

«Денвер» победил «Лейкерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 120:113.

Самым результативным игроком встречи стал сербский центровой «Наггетс» Никола Йокич — у него 28 очков, 12 подборов и 13 передач.

«Лейкерс» проиграли после трех побед подряд. Они занимают шестое место в таблице Западной конференции (37-25). «Денвер» (39-24) располагается на пятом месте.

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«Денвер» — «Лейкерс» — 120:113 (32:22, 32:32, 29:32, 27:27)

Д: Йокич (28 очков + 12 подборов + 13 передач), Мэррэй (27 + 11 подборов), Строутер (18)

Л: Дончич (27 + 11 подборов), Хейс (19), Джеймс (16)

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