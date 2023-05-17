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«Денвер» начал с победы серию с «Лейкерс» в финале конференции

Евгений Козинов
Корреспондент
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17 мая. «Денвер» — «Лейкерс» — 132:126.
Фото USA Today Sports

«Денвер» переиграл «Лейкерс» в первом матче финала Западной конференции НБА — 132:126.

Форвард команды из Лос-Анджелеса Энтони Дэвис набрал 40 очков и сделал 10 подборов, став самым результативным игроком встречи.

Второй матч в серии состоится 19 мая. Начало — 3.30 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Полуфинал

Первый матч

«Денвер» — «Лейкерс» — 132:126 (37:25, 35:29, 34:38, 26:34)

Д: Йокич (34 + 21 подбор + 14 передач), Дж.Мюррэй (31), Колдуэлл-Поуп (21), Портер (15 + 10 подборов).

Л: Дэвис (40 + 10 подборов), Джеймс (26 + 12 подборов), Ривз (23).

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НБА
БК Денвер Наггетс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
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