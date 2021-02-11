«Денвер» разгромил «Кливленд», «Чикаго» обыграл «Нью-Орлеан»
07:21
«Денвер» переиграл «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА (133:95). «Наггетс» прервали свою неудачную серию из трех поражений.
В другой встрече «Чикаго» оказался сильнее «Нью-Орлеана» (129:116). Рызыгрывающий «Буллз» Зак Лавин набрал 46 очков.
НБА
Регулярный чемпионат
«Денвер» — «Кливленд» — 133:95 (34:17, 30:26, 36:23, 33:29)
Д: Миллсэп (22), Портер (19), Бартон (16).
К: Аллен (18 + 10 подборов), Принс (12), Уиндлер (11).
«Чикаго» — «Нью-Орлеан» — 129:116 (44:34, 22:40, 40:14, 23:28)
Ч: Лавин (46), Уайт (30), Валентайн (16).
Н: Уильямсон (29), Ингрэм (21), Болл (21).
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