«Денвер» разгромил «Кливленд», «Чикаго» обыграл «Нью-Орлеан»

«Денвер» переиграл «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА (133:95). «Наггетс» прервали свою неудачную серию из трех поражений.

В другой встрече «Чикаго» оказался сильнее «Нью-Орлеана» (129:116). Рызыгрывающий «Буллз» Зак Лавин набрал 46 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Кливленд» — 133:95 (34:17, 30:26, 36:23, 33:29)

Д: Миллсэп (22), Портер (19), Бартон (16).

К: Аллен (18 + 10 подборов), Принс (12), Уиндлер (11).

«Чикаго» — «Нью-Орлеан» — 129:116 (44:34, 22:40, 40:14, 23:28)

Ч: Лавин (46), Уайт (30), Валентайн (16).

Н: Уильямсон (29), Ингрэм (21), Болл (21).