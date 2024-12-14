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Сегодня, 07:29

«Денвер» обыграл «Клипперс», Мюррэй набрал 20 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Денвер» переиграл «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:98. Команда из Лос-Анджелеса потерпела третье поражение подряд.

Разыгрывающий защитник «Наггетс» Джамал Мюррэй набрал 20 очков и стал самым результативным игроком встречи.

«Денвер» с результатом 13-10 идет на 6-й строчке в Западной конференции. «Клипперс» идут на 8-м месте — 14-12.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Клипперс» — 120:98 (29:22, 19:25, 35:22, 37:29)

Д: Дж. Мюррэй (20), Портер (17), Йокич (16), Гордон (14), Уотсон (14).

К: Пауэлл (16), Портер (16), Харден (15), Зубац (13 + 12 подборов), Хайлэнд (13).

Баскетбол
НБА
БК Денвер Наггетс
БК Лос-Анджелес Клипперс
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