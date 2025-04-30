«Денвер» обыграл «Клипперс» и вышел вперед в серии

«Денвер» переиграл «Клипперс» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА — 131:115. Счет в серии стал 3-2 в пользу «Наггетс».

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Наггетс» Джамал Мюррэй, набравший 40 очков.

Шестой матч в серии состоится 1 мая и начнется в 23:00 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Пятый матч

«Денвер» — «Клипперс» — 131:115 (35:23, 32:36, 32:24, 32:32)

Д: Дж. Мюррэй (40), Гордон (23), Уэстбрук (21), Портер (17), Йокич (13 + 10 подборов + 12 передач)ю

К: Зубац (27), Леонард (20 + 11 передач), Данн (15).