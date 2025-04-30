«Денвер» обыграл «Клипперс» и вышел вперед в серии
«Денвер» переиграл «Клипперс» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА — 131:115. Счет в серии стал 3-2 в пользу «Наггетс».
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Наггетс» Джамал Мюррэй, набравший 40 очков.
Шестой матч в серии состоится 1 мая и начнется в 23:00 по московскому времени.
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Пятый матч
«Денвер» — «Клипперс» — 131:115 (35:23, 32:36, 32:24, 32:32)
Д: Дж. Мюррэй (40), Гордон (23), Уэстбрук (21), Портер (17), Йокич (13 + 10 подборов + 12 передач)ю
К: Зубац (27), Леонард (20 + 11 передач), Данн (15).
Новости