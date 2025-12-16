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«Денвер» в овертайме обыграл «Хьюстон», Йокич и Шенгюн оформили трил-дабл

Сергей Ярошенко

«Денвер» дома обыграл «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:125 ОТ.

Самым результативным игроком встречи стал центровой хоязев Никола Йокич, оформивший трипл-дабл — 39 очков, 15 подборов и 10 передач. У гостей также трипл-дабл на счету центровго Алперена Шенгюна — 33 очка, 10 подборов и 10 передач.

«Наггетс» с 19 победами в 25 матчах занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, «Рокетс» с 16 победами в 23 матчах — на пятой строчке «Запада».

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Хьюстон» — 128:125 ОТ (24:30, 34:21, 31:35, 28:31, 11:8)

Д: Йокич (39 + 15 подборов + 10 передач), Мюррэй (35), Джонсон (13), Хардуэй (13), Джонс (11)

Х: Шенгюн (33 + 10 подборов + 10 передач), Дюрант (25), Смит-младший (16 + 10 подборов), Окоги (16), Шеппард (14), Томпсон (14+12 подборов)

16 декабря. Денвер. Ball Arena

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