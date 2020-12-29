«Хьюстон» потерпел второе поражение подряд, несмотря на 34 очка Хардена
07:28
«Денвер» переиграл «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА (124:111). «Наггетс» проиграли вторую из двух встреч на старте сезона.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Рокитс» Джеймс Харден, набравший 34 очка.
НБА
Регулярный чемпионат
«Денвер» — «Хьюстон» — 124:111 (36:26, 34:34, 36:23, 18:28)
Д: Мюррей (21), Йокич (19 + 12 подборов + 18 передач), Миллсэп (19).
Х: Харден (34), Вуд (23), Нваба (14).
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