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«Финикс» победил «Денвер» в четвертом матче серии и вышел в полуфинал плей-офф НБА

05:38
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«Финикс» в четвертом матче 1/4 финала плей-офф НБА обыграл «Денвер» со счетом 125:118.

Самым результативным на паркете стал разыгрывающий «Санс» Крис Пол, набравший 37 очков. Центровой «Наггетс» Никола Йокич набрал 22 очка и сделал 11 подборов.

«Финикс» выиграл серию со счетом 4-0 и вышел в полуфинал плей-офф НБА, где встретится с победителем серии «Юта» — «Клипперс» (2-1). «Санс» впервые с 2010 года вышли в плей-офф и ни разу не становились чемпионами, дважды выходя в финал.

НБА

Плей-офф

1/4 финала, четвертый матч

«Денвер» — «Финикс» — 118:125 (22:28, 33:35, 28:33, 35:29)

Счет в серии: 0-4.

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