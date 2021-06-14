«Финикс» победил «Денвер» в четвертом матче серии и вышел в полуфинал плей-офф НБА
«Финикс» в четвертом матче 1/4 финала плей-офф НБА обыграл «Денвер» со счетом 125:118.
Самым результативным на паркете стал разыгрывающий «Санс» Крис Пол, набравший 37 очков. Центровой «Наггетс» Никола Йокич набрал 22 очка и сделал 11 подборов.
«Финикс» выиграл серию со счетом 4-0 и вышел в полуфинал плей-офф НБА, где встретится с победителем серии «Юта» — «Клипперс» (2-1). «Санс» впервые с 2010 года вышли в плей-офф и ни разу не становились чемпионами, дважды выходя в финал.
НБА
Плей-офф
1/4 финала, четвертый матч
«Денвер» — «Финикс» — 118:125 (22:28, 33:35, 28:33, 35:29)
Счет в серии: 0-4.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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