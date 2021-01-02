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«Финикс» одержал четвертую победу кряду

07:34
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«Финикс» переиграл «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА. «Санс» одержали четвертую победу кряду.

В другой встрече «Юта» обыграла «Клипперс» (106:100).

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Клипперс» — 106:100 (31:19, 20:23, 33:23, 22:35)

Ю: Конли (33), Митчелл (15), Фэйворс (14 + 11 подборов).

К: Джордж (25), Леонард (20 + 16 подборов), Ибака (13).

«Денвер» — «Финикс» — 103:106 (32:34, 17:26, 29:27, 25:19)

Д: Мюррей (31), Йокич (17 + 11 передач), Миллсэп (15).

Ф: Эйтон (22 + 11 подборов), Букер (22), Пол (21).

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