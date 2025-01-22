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Сегодня, 08:19

«Денвер» победил «Филадельфию»

Камила Абдурахманова
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«Денвер» в домашней встрече обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА — 144:109.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Филадельфии» Тайриз Макси, набравший 28 очков. Лучшим у «Денвера» стал центровой Никола Йокич с 27 очками.

«Денвер» занимает 4-е место в Западной конференции, «Филадельфия» идет 11-й на «Востоке».

НБА

Регулярный чемпионат
«Денвер» — «Филадельфия» — 144:109 (35:27, 42:40, 40:27, 27:15)
22 января. Денвер. Ball Arena.

Баскетбол
НБА
БК Денвер Наггетс
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