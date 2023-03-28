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Сегодня, 07:25

«Денвер» победил «Филадельфию» в матче НБА

Виктория Кравченко
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«Денвер» обыграл «Филадельфию» (116:111) в матче регулярного чемпионата НБА.

Лидер «Денвера» Николо Йокич оформил трипл-дабл (25 очков, 17 подборов, 12 передач).

В параллельном матче «Портленд» дома проиграл «Нью-Орлеан» (90:124).

Баскетбол

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Филадельфия» — 116:111 (25:18, 36:39, 30:20, 25:34)

28 марта. Денвер. «Ball Arena».

«Портленд» — «Нью-Орлеан» — 90:124 (14:34, 21:24, 20:31, 35:35)

28 марта. Портленд. «Moda Center».

НБА
БК Денвер Наггетс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
ХК Филадельфия Флайерз
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