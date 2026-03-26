«Денвер» переиграл «Даллас», Мюррэй набрал 53 очка, Йокич оформил трипл-дабл
«Денвер» выиграл у «Далласа» в матче регулярного чемпионата НБА — 142:135. Игра прошла на «Болл Арене» в Денвере.
Разыгрывающий защитник «Наггетс» Джамал Мюррэй набрал 53 очка, а центровой Никола Йокич оформил трипл-дабл — 23 очка, 21 подбор и 19 передач.
«Денвер» одержал четвертую победу подряд и с результатом 46-28 занимает 4-е место в Западной конференции. «Даллас» идет на 13-й строчке — 23-50.
НБА
Регулярный чемпионат
«Денвер» — «Даллас» — 142:135 (34:33, 34:26, 43:41, 31:35)
Ден: Дж. Мюррэй (53), Йокич (23 + 21 подбор + 19 передач), К. Джонсон (12).
Дал: Флэгг (26), Маршалл (22), Вашингтон (19 + 15 подборов).
«Клипперс» — «Торонто» — 119:94 (36:22, 23:23, 32:27, 28:22)
К: Леонард (27), Гарлэнд (24), Матурин (23), Б. Лопес (14).
Т: Ингрэм (18), Барретт (12), Мамукелашвили (13).