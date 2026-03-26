Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Уведомления
Главная
Баскетбол
НБА

26 марта, 07:57

«Денвер» переиграл «Даллас», Мюррэй набрал 53 очка, Йокич оформил трипл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
Никола Йокич с мячом.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Денвер» выиграл у «Далласа» в матче регулярного чемпионата НБА — 142:135. Игра прошла на «Болл Арене» в Денвере.

Разыгрывающий защитник «Наггетс» Джамал Мюррэй набрал 53 очка, а центровой Никола Йокич оформил трипл-дабл — 23 очка, 21 подбор и 19 передач.

«Денвер» одержал четвертую победу подряд и с результатом 46-28 занимает 4-е место в Западной конференции. «Даллас» идет на 13-й строчке — 23-50.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Даллас» — 142:135 (34:33, 34:26, 43:41, 31:35)

Ден: Дж. Мюррэй (53), Йокич (23 + 21 подбор + 19 передач), К. Джонсон (12).

Дал: Флэгг (26), Маршалл (22), Вашингтон (19 + 15 подборов).

«Клипперс» — «Торонто» — 119:94 (36:22, 23:23, 32:27, 28:22)

К: Леонард (27), Гарлэнд (24), Матурин (23), Б. Лопес (14).

Т: Ингрэм (18), Барретт (12), Мамукелашвили (13).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
НБА
БК Даллас Маверикс
БК Денвер Наггетс
Никола Йокич
Читайте также
В России назвали пять самых длинных слов в русском языке
World Athletics продлила отстранение российских спортсменов
Рыбакина и Свентек выбыли с Уимблдона
Что произошло за ночь 5 июля. Главное
Кабовердцы поставили Месси шишку на лбу, а потом выстроились к нему за фото и автографами. Что происходит с Лионелем Месси на ЧМ-2026
Внук Шарля де Голля назвал Путина мудрым человеком
Популярное видео
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Бруклин» проиграл «Голден Стэйт» и потерпел 9-е поражение подряд

В НБА удивились заявлению ассоциации баскетболистов по поводу Адетокунбо

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости