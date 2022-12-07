Трипл-дабл Дончича принес «Далласу» выездную победу над «Денвером»

«Даллас» на выезде обыграл «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:115.

В составе «Маверикс» трипл-дабл на счету Луки Дончича — 22 очка, 10 подборов и 12 передач. Больше всех очков в составе команды набрал Тим Хардауэй — 29.

У «Наггетс» самым результативным игроком стал Аарон Гордон (27 очков). Центровой команды Никола Йокич завершил матч с 19 очками, 8 подборами и 8 передачами.

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«Денвер» — «Даллас» — 115:116 (29:36, 29:28, 28:27, 29:25)

7 декабря. Денвер. Ball Arena.