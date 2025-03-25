Баскетбол
25 марта, 06:23

«Чикаго» на выезде обыграл «Денвер», Уайт набрал 37 очков

Сергей Разин
корреспондент

«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде победил «Денвер» со счетом 129:119.

Самым результативным на паркете стал защитник «Буллз» Коби Уайт, набравший 37 очков. У «Наггетс» защитник Джамал Мюррэй набрал 28 очков.

«Чикаго» с 32 победами в 72 матчах занимает девятое место в Восточной конференции, «Денвер» с 45 победами в 73 играх — на третьей строчке «Запада».

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Чикаго» — 119:129 (35:27, 30:38, 30:30, 24:34)
25 марта. Денвер. Ball Arena.

«Нью-Орлеан» — «Филадельфия» — 112:99 (29:23, 29:26, 32:26, 22:24)
25 марта. Новый Орлеан. «Smoothie King Center».

«Вашингтон» — «Торонто» — 104:112 (32:28, 18:24, 26:26, 28:34)
25 марта. Вашингтон. «Capital One Arena».

