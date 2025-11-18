Баскетбол
Сегодня, 08:55

«Денвер» проиграл «Чикаго», Йокич сделал трипл-дабл

Руслан Минаев

«Денвер» дома уступил «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:130.

У хозяев самым результативным игроком стал Никола Йокич, который оформил трипл-дабл — 36 очков, 18 подборов и 13 передач. У гостей по 21 очку набрали Айо Досунму и Джош Гидди.

В других матчах «Оклахома» на выезде победила «Нью-Орлеан», «Миннесота» дома обыграла «Даллас», «Майами» одолел «Нью-Йорк», «Торонто» был сильнее «Шарлотт», «Филадельфия» выиграла у «Клипперс».

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Чикаго» — 127:130 (28:30, 36:33, 29:40, 34:27)

18 ноября. Денвер. «Ball Arena»

«Нью-Орлеан» — «Оклахома» — 109:126 (24:49, 32:20, 24:36, 29:21)

18 ноября. Новый Орлеан. «Smoothie King Center»

«Миннесота» — «Даллас» — 120:96 (34:21, 27:23, 37:22, 22:30)

18 ноября. Миннеаполис. «Target Center»

«Торонто» — «Шарлотт» — 110:108 (28:24, 29:28, 28:31, 25:25)

18 ноября. Торонто. «Scotiabank Arena»

«Майами» — «Нью-Йорк» — 115:113 (25:20, 30:31, 28:31, 32:31)

18 ноября. Майами. «FTX Arena»

«Филадельфия» — «Клипперс» — 110:108 (25:33, 21:23, 27:27, 37:25)

18 ноября. Филадельфия. Wells Fargo Center

«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
