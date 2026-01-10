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10 января, 07:58

«Денвер» на своем паркете проиграл «Атланте»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Денвер» потерпел поражение от «Атланты» в матче регулярного чемпионата НБА — 87:110. Форвард «Хокс» Джейлен Джонсон набрал 29 очков и стал самым результативным игроком встречи.

В других встречах «Мемфис» проиграл «Оклахоме» (116:117), «Финикс» победил «Нью-Йорк» (112:107).

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Оклахома» — 116:117 (35:25, 30:21, 29:35, 22:36)

М: Джарен Джексон (23), Джексон (18), Альдама (15).

О: Джейлен Уильямс (26 + 10 передач), Митчелл (23), К. Уильямс (21), Уиггинс (16).

«Денвер» — «Атланта» — 87:110 (28:30, 22:28, 25:16, 12:36)

Д: Уотсон (25 + 11 подборов), Гордон (14), Ннаджи (12).

А: Джонсон (29), Александер-Уокер (22), Дэниэлс (17 + 11 подборов + 10 передач).

«Финикс» — «Нью-Йорк» — 112:107 (28:23, 34:37, 32:26, 18:21)

Ф: Букер (31), Брукс (27), О'Нил (12).

Н: Брансон (27), Макбрайд (17), Таунс (15 + 12 подборов), Ануноби (15).

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