«Денвер» на своем паркете проиграл «Атланте»
«Денвер» потерпел поражение от «Атланты» в матче регулярного чемпионата НБА — 87:110. Форвард «Хокс» Джейлен Джонсон набрал 29 очков и стал самым результативным игроком встречи.
В других встречах «Мемфис» проиграл «Оклахоме» (116:117), «Финикс» победил «Нью-Йорк» (112:107).
НБА
Регулярный чемпионат
«Мемфис» — «Оклахома» — 116:117 (35:25, 30:21, 29:35, 22:36)
М: Джарен Джексон (23), Джексон (18), Альдама (15).
О: Джейлен Уильямс (26 + 10 передач), Митчелл (23), К. Уильямс (21), Уиггинс (16).
«Денвер» — «Атланта» — 87:110 (28:30, 22:28, 25:16, 12:36)
Д: Уотсон (25 + 11 подборов), Гордон (14), Ннаджи (12).
А: Джонсон (29), Александер-Уокер (22), Дэниэлс (17 + 11 подборов + 10 передач).
«Финикс» — «Нью-Йорк» — 112:107 (28:23, 34:37, 32:26, 18:21)
Ф: Букер (31), Брукс (27), О'Нил (12).
Н: Брансон (27), Макбрайд (17), Таунс (15 + 12 подборов), Ануноби (15).