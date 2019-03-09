Дэнни Грин ударил ногой маскота во время матча с "Нью-Орлеаном"

Защитник "Торонто" Дэнни Грин агрессивно себя повел по отношению к маскоту во время матча регулярного чемпионата НБА с "Нью-Орлеаном". Во время ввода мяча в игру из аута маскот находился рядом с площадкой и, видимо, помешал Грину. Игрок раздраженно несколько раз махнул ногой в его сторону, попытавшись ударить.

"Торонто" выиграл матч на выезде со счетом 127:104.