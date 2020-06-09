Дэнни Грин назвал экс-баскетболистку сборной России одной из пяти лучших тренеров в своей карьере

Атакующий защитник «Лейкерс» Дэнни Грин отметил, что Бекки Хэммон входит в число пяти лучших тренеров, у которых он тренировался. С 2010 по 2018 год американец играл за «Сан-Антонио», в экс-баскетболистка сборной России была помощником Грега Поповича.

— Это не было похоже на «О, это Бекки, или это женщина-тренер», — сказал в интервью Denver Post Грин. — Было только: «Тренер или тренер Хэммон или Бекки», она была хорошим сотрудником, с которым можно было поговорить. Ее много, кто уважал. Не просто как тренера, а как игрока.