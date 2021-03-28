Дьенг закончит нынешний сезон в составе «Сан-Антонио»

«Сан-Антонио» подпишет контракт с 31-летним центровым Горгуем Дьенгом, пишет инсайдер New York Times Марк Стейн.

До отчисления из «Мемфиса» Дьенг набирал по 7,9 очка и 4,5 подбора. Также им интересовались «Бруклин», «Нью-Йорк», «Финикс», «Клипперс», «Филадельфия», «Торонто» и «Майами».

Дьенг занял единственное в составе «Сан-Антонио» вакантное место, которое было свободно после отчисления Ламаркуса Олдриджа.