Дьенг закончит нынешний сезон в составе «Сан-Антонио»
18:34
«Сан-Антонио» подпишет контракт с 31-летним центровым Горгуем Дьенгом, пишет инсайдер New York Times Марк Стейн.
До отчисления из «Мемфиса» Дьенг набирал по 7,9 очка и 4,5 подбора. Также им интересовались «Бруклин», «Нью-Йорк», «Финикс», «Клипперс», «Филадельфия», «Торонто» и «Майами».
Дьенг занял единственное в составе «Сан-Антонио» вакантное место, которое было свободно после отчисления Ламаркуса Олдриджа.
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