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Дьенг закончит нынешний сезон в составе «Сан-Антонио»

18:34
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«Сан-Антонио» подпишет контракт с 31-летним центровым Горгуем Дьенгом, пишет инсайдер New York Times Марк Стейн.

До отчисления из «Мемфиса» Дьенг набирал по 7,9 очка и 4,5 подбора. Также им интересовались «Бруклин», «Нью-Йорк», «Финикс», «Клипперс», «Филадельфия», «Торонто» и «Майами».

Дьенг занял единственное в составе «Сан-Антонио» вакантное место, которое было свободно после отчисления Ламаркуса Олдриджа.

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