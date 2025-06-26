Баскетбол
26 июня, 04:05

Демин выбран «Бруклином» под 8-м номером на драфте НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
Комиссионер НБА Адам Сильвер и Егор Демин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Бруклин» выбрал 19-летнего россиянина Егора Демина под общим 8-м номером на драфте НБА 2025 года.

В сезоне-2024/25 россиянин сыграл за Университет Бригама Янга 33 матча, набирая в среднем по 10,6 очка, 3,9 подбора и 5,5 передачи.

Ранее наивысшее место для россиян на драфте НБА было 12-е, когда «Клипперс» в 2005 году выбрали Ярослава Королева.

Церемония драфта НБА в этом году проходит в «Барклайс-Центре» в Бруклине. Первый раунд состоится в ночь с 25 на 26 июня по московскому времени.

  • Александр Иванов

    драфт - это не договор, могут и не предложить..

    26.06.2025

  • Иван

    на фото сын с отцом. две плоские камбалы

    26.06.2025

    • Флэгг — о первом номере драфта НБА: «Это мечта, ставшая реальностью»

