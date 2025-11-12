Баскетбол
12 ноября, 09:40

Дёмин установил новый рекорд по трехочковым среди новичков «Бруклина»

Анастасия Пилипенко

Российский разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин побил рекорд по трехочковым среди новичков команды.

В матче регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс» (109:119) Дёмин реализовал четыре трехочковых броска.

Теперь в его активе 18 точных трехочковых бросков в 10 матчах НБА за «Бруклин». Это новый рекорд среди новичков клуба. 19-летний Дёмин превзошел достижение Бояна Богдановича сезона-2014/15. Тогда Богданович реализовал 15 трехочковых за первые 10 игр.

В матче с «Торонто» Дёмин набрал 16 очков, сделал 4 подбора и 5 результативных передач. За 27 минут 31 секунду на площадке он реализовал 5 из 11 бросков с игры, включая 4 из 8 трехочковых, и 2 из 2 штрафных.

Егор Дёмин в&nbsp;матче с &laquo;Торонто&raquo;.Дёмин установил личный рекорд в НБА и попал в заголовки СМИ. Американцы в восторге от его игры
