Демин решил использовать букву «ё» на майке в НБА из-за уважения к деду

Российский разыгрывающий «Бруклина» Егор Демин объяснил, почему решил использовать букву «ё» в написании своей фамилии на игровой майке в НБА.

«Буква «ё» появилась в мыслях с самого начала. Я думаю, это могло бы стать важной и яркой репрезентацией моей страны и наших особенностей. Ну и все-таки хотелось бы, чтобы моя фамилия была написана правильно. Также это небольшая благодарность моему дедушке, который боролся за букву «ё» в фамилии долгое время, дорисовывая две точки в паспорте над буквой «е», — цитирует 19-летнего баскетболиста «Чемпионат».

«Нетс» выбрали Демина на драфте НБА под 8-м номером. Это новый рекорд драфта для российских баскетболистов.

В сезоне-2024/25 Демин сыграл в 33 матчах за Университет Бригама Янга, набирая в среднем по 10,6 очка, делая 3,9 подбора и 5,5 передачи.