Дёмин приехал на игру НБА с «Вашингтоном» в джерси Овечкина

Защитник «Бруклина» Егор Дёмин приехал на матч НБА против «Вашингтона» (129:106) в джерси лучшего снайпера регулярных чемпионатов НХЛ Александра Овечкина.

Матч прошел в ночь на 17 ноября. Дёмин вышел в стартовом составе, набрал пять очков, выполнил один подбор и пять передач. 19-летний россиянин провел на паркете 19 минут 44 секунды игрового времени.

16 ноября Дёмин посетил матч «Вашингтона» с «Нью-Джерси» (2:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ. Спортсмены обменялись игровыми джерси, также Овечкин подарил Дёмину клюшку.

Дёмин проводит первый сезон в НБА, он был выбран «Бруклином» под 8-м номером драфта-2025.