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31 января, 08:40

Дёмин поделился эмоциями после первого дабл-дабла в НБА

Игнат Заздравин
Корреспондент

Защитник «Бруклина» Егор Дёмин подвел итоги гостевого матча против «Юты» (109:99) в регулярном чемпионате НБА.

19-летний россиянин обновил рекорд результативости и оформил первый дабл-дабл в НБА — 25 очков и 10 подборов. Дёмин на университетском уровне играл за команду из Юты.

«Это многое значит. Это первая наша победа во второй игре за два дня. Мы выиграли без Майка (Майкла Портера-младшего — прим «СЭ»), а он очень важная часть нашей команды. Но мы должны уметь действовать без него. Так что эта победа очень многое значит, особенно для меня, ведь я вернулся домой. Это очень здорово. Это особенное чувство, особенно когда рядом люди, которые так много для меня значат», — приводит слова Дёмина The New York Post.

«Бруклин» прервал серию из семи матчей без побед и занимает 13-е место в Восточной конференции НБА.

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Егор Дёмин
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