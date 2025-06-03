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Демин: «Если бы меня поставили перед выбором — жить в Америке или в России, то я бы 100 процентов выбрал родину»

Сергей Ярошенко

Российский баскетболист Егор Демин рассказал, что его больше всего удивило в США.

«Я даже не знаю. Ничего такого, что прям выделяется для меня. Я больше скучаю по своей стране. Если бы меня поставили перед выбором — жить в Америке или в России, то я бы 100 процентов выбрал родину. Побывал сейчас во многих местах в Америке и в Европе, я могу сказать, что Москва и Россия в целом — это лучшее место для жизни одному или с семьей, это идеальное место для проживания», — цитирует Демина Mash.

19-летний россиянин стал одним из участников драфта НБА 2025 года, который пройдет в ночь с 25 на 26 июня. По прогнозам спортивного сайта ESPN, Демин может быть выбран под 12-м номером, который на данный момент принадлежит «Чикаго».

Егор Демин.Демин примет участие в драфте НБА! У россиянина отличные перспективы с замахом на рекорд страны

Источник: Mash
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Баскетбол
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Егор Дёмин
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