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Сегодня, 04:29

Демин набрал 8 очков и помог университету Бригама Янга одержать победу

Евгений Козинов
Корреспондент
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Команда университета Бригама Янга переиграла соперников из университета Северная Каролина Стэйт в третьем матче Rady Children's Invitational — 72:61.

Российский разыгрывающий защитник Егор Демин набрал 8 очков и помог своей команде одержать победу. Также на его счету 11 подборов и 4 результативные передачи.

До этого Демин играл за команды разных возрастов испанского «Реала». После сезона-2023/24 россиянин перебрался в США.

Rady Children's Invitational — это ежегодный мужской баскетбольный турнир колледжей первого дивизиона Национальной ассоциацией студенческого спорта (NCAA).

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