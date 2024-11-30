Демин набрал 8 очков и помог университету Бригама Янга одержать победу

Команда университета Бригама Янга переиграла соперников из университета Северная Каролина Стэйт в третьем матче Rady Children's Invitational — 72:61.

Российский разыгрывающий защитник Егор Демин набрал 8 очков и помог своей команде одержать победу. Также на его счету 11 подборов и 4 результативные передачи.

До этого Демин играл за команды разных возрастов испанского «Реала». После сезона-2023/24 россиянин перебрался в США.

Rady Children's Invitational — это ежегодный мужской баскетбольный турнир колледжей первого дивизиона Национальной ассоциацией студенческого спорта (NCAA).