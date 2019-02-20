Дэмиэн Лиллард: "Хочу выиграть чемпионат, но не хочу продавать себя ради этого"

Разыгрывающий "Портленда" Дэмиэн Лиллард подчеркнул, что не станет менять команду только ради попытки выиграть чемпионат. По его словам, есть более важные вещи.

– Я хочу выиграть чемпионат, но для меня есть и более важные вещи, – цитирует Yahoo Sports Лилларда. – Я не хочу продавать себя ради этого. О таких переходах люди много говорят. А потом приходится оглядываться и оправдывать свои действия. Лично я знаю, какие у меня будут отношения после завершения карьеры. Думаю, люди будут солидарны в том, что я все делал правильно.