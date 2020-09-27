Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, уходя с площадки после победы над «Денвером» в финале Западной конференции (117:107, 4-1), сказал партнеру по команде Энтони Дэвису, что команда еще не достигла своей главной цели.

— Мы стали на один шаг ближе к цели. Дело еще не закончено, — произнес Леброн.

«One step closer to the goal. Job not done.» — LeBron James



(via @BenGolliver)pic.twitter.com/asO2cQBQnp — Bleacher Report (@BleacherReport) September 27, 2020

«Лейкерс» впервые с 2010 года вышли в финальную серию НБА. В 5-м матче против «Денвера» Леброн оформил трипл-дабл — 38 очков, 16 подборов и 10 передач.