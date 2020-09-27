Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Дело еще не закончено». Леброн — о выходе в финал плей-офф НБА

09:00
Теги:

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, уходя с площадки после победы над «Денвером» в финале Западной конференции (117:107, 4-1), сказал партнеру по команде Энтони Дэвису, что команда еще не достигла своей главной цели.

— Мы стали на один шаг ближе к цели. Дело еще не закончено, — произнес Леброн.

«Лейкерс» впервые с 2010 года вышли в финальную серию НБА. В 5-м матче против «Денвера» Леброн оформил трипл-дабл — 38 очков, 16 подборов и 10 передач.

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир