«Дело еще не закончено». Леброн — о выходе в финал плей-офф НБА
09:00
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, уходя с площадки после победы над «Денвером» в финале Западной конференции (117:107, 4-1), сказал партнеру по команде Энтони Дэвису, что команда еще не достигла своей главной цели.
— Мы стали на один шаг ближе к цели. Дело еще не закончено, — произнес Леброн.
«Лейкерс» впервые с 2010 года вышли в финальную серию НБА. В 5-м матче против «Денвера» Леброн оформил трипл-дабл — 38 очков, 16 подборов и 10 передач.
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