Де Коло может вернуться в НБА

Бывший разыгрывающий защитник ЦСКА Нандо де Коло​ может продолжить карьеру в НБА, сообщил в своем Твиттере журналист ESPN Эдриан Войнаровски. Ранее 31-летний француз выступал за "Сан-Антонио" и "Торонто".

В составе ЦСКА Де Коло дважды выиграл Евролигу – в 2016 и 2019 году. Также на его счету пять побед в Единой лиге ВТБ.

Нандо защищал цвета армейцев с 2013 года, провел в общей сложности 292 матча (186 в старте), его средние показатели – 16,4 очка (56,5 процента двухочковых, 44,7 трехочковых, 93,5 штрафных), 2,9 подбора, 3,9 передачи, 1,2 перехвата за 24,3 минуты.