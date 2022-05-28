Дарвин Хэм возглавит «Лэйкерс»

Новым главным тренером «Лейкерс» станет Дарвин Хэм, сообщает ESPN. Последним местом работы 48-летнего специалиста был «Милуоки», где он был ассистентом тренера.

По информации источника, «Лейкерс» подпишет с Хэмом четырехлетний контракт. Ранее он уже работал в клубе, занимая пост ассистента с 2011 по 2013 год.

Напомним, «Лейкерс» не попали в плей-офф по итогам сезона-2021/22 в НБА. В турнирной таблице команда заняла 11-е место в Западной конференции, одержав 33 победы.