Даррен Коллисон: «Я люблю баскетбол, но для меня важнее вера и семья. Пока не готов возобновлять карьеру»

Разыгрывающий Даррен Коллисон решил не возобновлять карьеру, несмотря на интерес со стороны «Лейкерс» и «Клипперс», сообщает ESPN.

— Я люблю баскетбол, но для меня важнее семья и вера, — приводит издание слова Коллисона. — Пока не готов возобновлять карьеру. Я все еще вхожу в «Свидетели Иеговы» и моя вера для меня — все. Я получаю огромное удовольствие от того, что помогаю людям и проповедую по всему миру.

Ранее сообщалось об интересе со стороны обеих команд из Лос-Анджелеса к Коллисону. 32-летний баскетболист, завершивший карьеру по религиозным причинам летом 2019 года, был замечен на прошлой неделе в компании владелицы «Лейкерс» Джини Басс на матче регулярного чемпионата с участием «озерников» и «Хьюстона».