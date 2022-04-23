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Сегодня, 01:04

Уильямс может сыграть в третьем или четвертом матче против «Бруклина»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Центровой «Бостона» Роберт Уильямс может сыграть в третьем или четвертом матче серии первого раунда плей-офф НБА против «Бруклина». «Селтикс» ведут — 2-0.

Как сообщает The Athletic, 24-летний американец близок к возвращению в строй. Окончательное решение будет зависеть от самочувствия баскетболиста в день игры.

В конце марта игрок успешно перенес операцию по поводу разрыва мениска. Он получил повреждение в матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой» (134:112). Планировалось, что на восстановление ему понадобится 4-6 недель.

В этом сезоне Уильямс сыграл в 61 матче регулярного чемпионата, набирая в среднем по 10,0 очка, 9,7 подбора и 2,0 передачи.

БК Бостон Селтикс
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