Данкан впервые исполнил роль главного тренера «Сан-Антонио»

Бывший форвард «Сан-Антонио» Тим Данкан, проводящий первый сезон в качестве ассистента главного тренера, впервые взял на себя управление командой во время игры. Ему пришлось это сделать после удаления главного тренера Грегга Поповича в начале третьей четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Портлендом» (116:121).

Попович был удален за то, что вышел на площадку и выразил недовольство работой судей. Данкану помогли заменить Поповича другие ассистенты главного тренера — Бекки Хэммон и Уилл Харди.