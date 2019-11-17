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Данкан впервые исполнил роль главного тренера «Сан-Антонио»

12:19
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Бывший форвард «Сан-Антонио» Тим Данкан, проводящий первый сезон в качестве ассистента главного тренера, впервые взял на себя управление командой во время игры. Ему пришлось это сделать после удаления главного тренера Грегга Поповича в начале третьей четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Портлендом» (116:121).

Попович был удален за то, что вышел на площадку и выразил недовольство работой судей. Данкану помогли заменить Поповича другие ассистенты главного тренера — Бекки Хэммон и Уилл Харди.

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