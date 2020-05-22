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Дамаркус Бизли: «Если бы Майкл Джордан играл сейчас, он был бы популярнее Роналду и Месси»

16:19
Майкл Джордан. Фото НБА
Майкл Джордан. Фото НБА
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Бывший футболист сборной США Дамаркус Бизли уверен, что бывший американский баскетболист Майкл Джордан мог бы стать в наши дни самым популярным спортсменом мира.

«На мой взгляд, если бы Майкл Джордан играл в наши дни, сейчас, с социальными сетями и другими вещами (бренды обуви и так далее), он бы стал самым узнаваемым и известным спортсменом на планете! Не только в США, а вообще на планете. Популярнее Роналду и Месси», — написал Бизли в Twitter.

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