«Даллас» вырвал победу у «Милуоки»

«Даллас» переиграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА (136:132 ОТ). «Маверикс» в концовке четвертой четверти перевели игру в овертайме, а затем одержали победу.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Милуоки» — 136:132 ОТ (35:32, 27:39, 31:20, 26:28, 17:13)

Д: Дончич (36 + 14 подборов + 19 передач), Финни-Смит (27 + 11 подборов), Порзингис (26 + 11 подборов).

М: Лопес (34), Адетокунбо (34 + 13 подборов), Миддлтон (21 + 11 передач).