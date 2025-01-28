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Сегодня, 06:52

«Даллас» одержал победу над «Вашингтоном»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Даллас» выиграл у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:108.

Форвард «Маверикс» Клэй Томпсон набрал 23 очка и стал самым результативным игроком встречи.

«Даллас» с результатом 25-22 занимает 8-е место в Западной конференции. «Вашингтон» идет на 15-й строчке в Восточной конференции — 6-39.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Вашингтон» — 130:108 (42:16, 31:27, 28:33, 29:32)

Д: Томпсон (23), Проспер (20), Вашингтон (19), Гэффорд (18), Ирвинг (13).

В: Кулибали (16), Пул (15), Кисперт (15), Вукчевич (10).

Баскетбол
НБА
БК Вашингтон Уизардс
БК Даллас Маверикс
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