Трехочковый Финни-Смита за 9,3 секунды до конца 4-й четверти принес «Далласу» победу над «Вашингтоном»

«Даллас» обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:124.

«Маверикс» одержали победу благодаря точному трехочковому броску в исполнении форварда Дориана Финни-Смита за 9,3 секунды до конца четвертой четверти. Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич сделал трипл-дабл, набрав 31 очко, 12 подборов и 20 передач.

В параллельных встречах «Денвер» выиграл у «Клипперс», а «Торонто» проиграл «Юте».

НБА

Регулярный сезон

«Даллас» — «Вашингтон» — 125:124 (38:26, 32:39, 19:32, 36:27)

Д: Дончич (31 + 12 подборов + 20 передач), Финни-Смит (22), Клебер (17)

В: Уэстбрук (42 + 10 подборов), Бил (29), Хачимура (18)

«Клипперс» — «Денвер» — 104:110 (28:27, 19:25, 26:31, 31:27)

К: Джордж (20), Рондо (18), Казинс, Ленард (оба — 16)

Д: Йокич (30 + 14 подборов), Портер (25), Дозье (16)

«Юта» — «Торонто» — 106:102 (29:33, 27:29, 29:27, 21:13)

Ю: Богданович (34), Инглс, Кларксон (15)

Т: Ванвлит (30), Берч (17 + 10 подборов), Ануноби (17)