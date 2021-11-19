«Даллас» в январе выведет из обращения номер Новицки
«Даллас» объявил, что торжественная церемония выведения из обращения номера Дирка Новицки состоится 5 января. В перерыве матча регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт» в последний раз представят майку с номером 41, под которым играл немец, завершивший карьеру в 2019 году.
Изначально планировалось провести церемонию на втором домашнем матче еще в сезоне-2020/21, однако из-за распространения коронавируса пришлось ее отложить.
Новицки выступал за «Даллас» с 1998 по 2019 год. Вместе с командой он становился чемпионом НБА в 2011 году, а также получал звание самому ценному игроку финальной серии плей-офф. Кроме того, в 2007 году немец стал обладателем награды самому ценному баскетболисту прошедшего сезона в лиге. После сезона-2018/19 Новицки завершил карьеру.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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