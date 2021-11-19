«Даллас» в январе выведет из обращения номер Новицки

«Даллас» объявил, что торжественная церемония выведения из обращения номера Дирка Новицки состоится 5 января. В перерыве матча регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт» в последний раз представят майку с номером 41, под которым играл немец, завершивший карьеру в 2019 году.

Изначально планировалось провести церемонию на втором домашнем матче еще в сезоне-2020/21, однако из-за распространения коронавируса пришлось ее отложить.

Новицки выступал за «Даллас» с 1998 по 2019 год. Вместе с командой он становился чемпионом НБА в 2011 году, а также получал звание самому ценному игроку финальной серии плей-офф. Кроме того, в 2007 году немец стал обладателем награды самому ценному баскетболисту прошедшего сезона в лиге. После сезона-2018/19 Новицки завершил карьеру.