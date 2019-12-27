«Даллас» в первом матче после возвращения Дончича обыграл «Сан-Антонио»

«Даллас» (20-10) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Сан-Антонио» (12-17) — 102:98. Самым результативным игроком встречи стал вернувшийся в состав хозяев защитник Лука Дончич, набравший 24 очка.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Даллас» — «Сан-Антонио» — 102:98 (20:24, 32:23, 27:27, 23:24)

Д: Дончич (24)

С: Дерозан (21)

27 декабря.