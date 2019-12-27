«Даллас» в первом матче после возвращения Дончича обыграл «Сан-Антонио»
06:35
«Даллас» (20-10) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Сан-Антонио» (12-17) — 102:98. Самым результативным игроком встречи стал вернувшийся в состав хозяев защитник Лука Дончич, набравший 24 очка.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Даллас» — «Сан-Антонио» — 102:98 (20:24, 32:23, 27:27, 23:24)
Д: Дончич (24)
С: Дерозан (21)
27 декабря.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/
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