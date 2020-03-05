«Даллас» в овертайме обыграл «Нью-Орлеан», Дончич оформил трипл-дабл

«Даллас» (38-25) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА в овертайме обыграл «Нью-Орлеан» (26-36) — 127:123. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Кристапс Порзингис, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 12 подборов. На счету Луки Дончича трипл-дабл из 30 баллов, 16 подборов и 10 передач.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Даллас» — «Нью-Орлеан» — 127:123 ОТ (24:22, 33:33, 30:30, 25:27, 15:11)

Д: Порзингис (34+12 подборов), Дончич (30+16 подборов+10 передач)

Н: Ингрэм (27)

5 марта.