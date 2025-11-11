«Даллас» уволил Нико Харрисона с поста генерального менеджера. При нем клуб обменял Дончича в «Лейкерс»

«Даллас» объявил об увольнении Нико Харрисона с поста генерального менеджера клуба.

Обязанности специалиста будут временно исполнять Майкл Финли и Мэтт Риккарди.

Харрисон занимал должность генменеджера клуба с июня 2021 года. В феврале 2025 года «Маверикс» под его руководством обменяли разыгрывающего Луку Дончича в «Лейкерс» на Энтони Дэвиса.

С момента обмена Дэвис провел за «Даллас» лишь 14 матчей. В настоящий момент форвард восстанавливается от травмы икроножной мышцы левой ноги. Дончич провел за «Лейкерс» в общей сложности 35 матчей, а в сезоне-2025/26 набрал в среднем 37,1 очка за 7 встреч.

«30 мая 2024 года «Даллас» выиграл финал Западной конференции. Мы не достигли конечной цели в финале плей-офф, но мы все были согласны, что у команды светлое будущее. Как болельщики клуба, вы имеете полное право требовать от нас стремления к успеху.

Никто в «Далласе» не доволен началом сезона, который мы все считали многообещающим. Ожидания фанатов от команды высоки, и я их полностью разделяю. Когда результаты не оправдывают ожиданий, моя обязанность — действовать. Я принял решение расстаться с Нико Харрисоном. Хотя большая часть сезона еще впереди и я знаю, что наши игроки глубоко преданы культуре побед, это решение было необходимым для движения клуба в правильном направлении», — заявил владелец «Далласа» Патрик Дюмон.

«Даллас» занимает предпоследнее, 14-е место в таблице Западной конференции с 3 победами в 11 матчах.