Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Уведомления
Главная
Баскетбол
НБА

11 ноября, 22:20

«Даллас» уволил Нико Харрисона с поста генерального менеджера. При нем клуб обменял Дончича в «Лейкерс»

Лука Дончич.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Даллас» объявил об увольнении Нико Харрисона с поста генерального менеджера клуба.

Обязанности специалиста будут временно исполнять Майкл Финли и Мэтт Риккарди.

Харрисон занимал должность генменеджера клуба с июня 2021 года. В феврале 2025 года «Маверикс» под его руководством обменяли разыгрывающего Луку Дончича в «Лейкерс» на Энтони Дэвиса.

С момента обмена Дэвис провел за «Даллас» лишь 14 матчей. В настоящий момент форвард восстанавливается от травмы икроножной мышцы левой ноги. Дончич провел за «Лейкерс» в общей сложности 35 матчей, а в сезоне-2025/26 набрал в среднем 37,1 очка за 7 встреч.

«30 мая 2024 года «Даллас» выиграл финал Западной конференции. Мы не достигли конечной цели в финале плей-офф, но мы все были согласны, что у команды светлое будущее. Как болельщики клуба, вы имеете полное право требовать от нас стремления к успеху.

Никто в «Далласе» не доволен началом сезона, который мы все считали многообещающим. Ожидания фанатов от команды высоки, и я их полностью разделяю. Когда результаты не оправдывают ожиданий, моя обязанность — действовать. Я принял решение расстаться с Нико Харрисоном. Хотя большая часть сезона еще впереди и я знаю, что наши игроки глубоко преданы культуре побед, это решение было необходимым для движения клуба в правильном направлении», — заявил владелец «Далласа» Патрик Дюмон.

«Даллас» занимает предпоследнее, 14-е место в таблице Западной конференции с 3 победами в 11 матчах.

Лука Дончич и&nbsp;Энтони Дэвис.Обмен года в НБА: Дончич — в «Лейкерс», Дэвис — в «Даллас». Что за безумие?

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
БК Даллас Маверикс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Лука Дончич
Читайте также
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
Bloomberg сообщило о снятии с Дурова запрета на въезд во Францию
Предпрофессиональный экзамен в Москве позволит получить больше баллов к ЕГЭ. Что нужно знать
AIU завершил обработку всех дел российских спортсменов по базе данных LIMS
Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Атланта» нанесла «Клипперс» пятое поражение подряд, Харден оформил трипл-дабл

«Бруклин» проиграл «Торонто», Дёмин набрал 16 очков

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости