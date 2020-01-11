«Даллас» уступил «Лейкерс», «Сакраменто» — «Милуоки»
08:25
В рамках регулярного чемпионата НБА «Даллас» проиграл «Лейкерс». Команда из Лос-Анджелеса победила со счетом 129:114.
Еще в одной встрече «Милуоки» переиграл «Сакраменто» — 127:106.
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Регулярный сезон
«Даллас» — «ЛА Лейкерс» — 114:129 (27:45, 31:34, 28:20, 28:30)
11 января.
«Сакраменто» — «Милуоки» — 106:127 (18:34, 26:19, 31:37, 31:37)
11 января.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/
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