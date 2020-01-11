В рамках регулярного чемпионата НБА «Даллас» проиграл «Лейкерс». Команда из Лос-Анджелеса победила со счетом 129:114.

Еще в одной встрече «Милуоки» переиграл «Сакраменто» — 127:106.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Даллас» — «ЛА Лейкерс» — 114:129 (27:45, 31:34, 28:20, 28:30)

11 января.

«Сакраменто» — «Милуоки» — 106:127 (18:34, 26:19, 31:37, 31:37)

11 января.